BRIEF-NanoString Technologies cuts 30 jobs; sees FY 2017 revenue between $113 mln-$115 mln

Jan 8 (Reuters) - Nanostring Technologies Inc:
* NANOSTRING TECHNOLOGIES SAYS PRODUCT AND SERVICE REVENUE FOR FISCAL YEAR 2017 IS EXPECTED TO BE ABOUT $72 MILLION, VERSUS PRIOR GUIDANCE OF $68 TO $71 MILLION
* NANOSTRING TECHNOLOGIES PROVIDES PRELIMINARY OPERATIONAL AND FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017
* PRODUCT AND SERVICE REVENUE FOR Q4 OF 2017 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $21 MILLION
* DURING Q4, COMPANY ELIMINATED APPROXIMATELY 30 POSITIONS IN LOWER-PRIORITY AREAS OF BUSINESS
* NOW EXPECTS THAT ITS EXISTING CASH ON-HAND WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS THROUGH MID-2019 Source text for Eikon: Further company coverage: