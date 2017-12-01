FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-National Bank Reports Q4 Earnings Per Share Of $1.39
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
中国财经
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 中午11点40分 / 2 天前

BRIEF-National Bank Reports Q4 Earnings Per Share Of $1.39

1 分钟阅读

Dec 1 (Reuters) - National Bank Of Canada:

* NATIONAL BANK REPORTS ITS RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR-END OF 2017 AND RAISES ITS QUARTERLY DIVIDEND BY 3% TO 60 CENTS PER SHARE

* - ‍DILUTED EARNINGS PER SHARE STOOD AT $1.39 IN Q4 OF 2017​

* - ‍DILUTED EARNINGS PER SHARE EXCLUDING SPECIFIED ITEMS STOOD AT $1.40 FOR QUARTER ENDED OCTOBER 31, 2017​

* - ‍CET1 CAPITAL RATIO UNDER BASEL III AS AT OCTOBER 31, 2017, 11.2 % VERSUS 10.1 % AS AT OCTOBER 31, 2016​

* - QTRLY ‍TOTAL REVENUES $1,704 MILLION VERSUS $1,569​ MILLION

* - QTRLY NET INTEREST INCOME $841 MILLION VERSUS $778 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.38, REVENUE VIEW C$1.72 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - ALL FIGURES IN C$ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below