FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-National General Expects Q4 Results To Include About $63-$65 Mln In Losses
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
中国财经
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 9:17 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-National General Expects Q4 Results To Include About $63-$65 Mln In Losses

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - National General Holdings Corp:

* NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORP - EXPECTS ITS Q4 2017 RESULTS TO INCLUDE APPROXIMATELY $63-$65 MILLION IN LOSSES

* NATIONAL GENERAL- EXPECTS ITS Q4 2017 RESULTS TO INCLUDE ABOUT $63-$65 MILLION IN LOSSES RELATING TO FIRES IN NORTHERN & SOUTHERN CALIFORNIA IN QUARTER

* NATIONAL GENERAL HOLDINGS -‍ FALL IN CORPORATE TAX RATE TO CAUSE ONE-TIME NON-CASH TAX CHARGE OF ABOUT $20 MILLION-$30 MILLION,AFTER-TAX,TO BE RECORDED IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below