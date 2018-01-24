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January 24, 2018 / 10:23 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Navigant Comments On Letter From Engine Capital Lp

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Navigant Consulting Inc:

* NAVIGANT COMMENTS ON LETTER FROM ENGINE CAPITAL LP

* NAVIGANT CONSULTING INC - ‍NAVIGANT HAS INVITED ENGINE TO SHARE ITS RECOMMENDATIONS REGARDING POTENTIAL BOARD NOMINEES​

* NAVIGANT CONSULTING INC - OVER PAST FEW MONTHS, NAVIGANT‘S CHAIRMAN AND CEO HAVE ENGAGED IN EXTENSIVE DISCUSSIONS WITH REPRESENTATIVES OF ENGINE

* NAVIGANT CONSULTING INC - ‍ENGINE CAPITAL HAS YET TO SHARE RECOMMENDATIONS REGARDING BOARD NOMINEES, OTHER THAN ITS OWN FOUNDER, ARNAUD AJDLER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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