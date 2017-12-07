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BRIEF-Neon Therapeutics To Collaborate with Merk on Clinical Trial
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#公司新闻(英文)
2017年12月7日 / 中午12点27分 / 更新于 18 小时前

BRIEF-Neon Therapeutics To Collaborate with Merk on Clinical Trial

1 分钟阅读

Dec 7 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* NEON THERAPEUTICS ANNOUNCES CLINICAL TRIAL COLLABORATION WITH MERCK

* NEON THERAPEUTICS - ENTERED CLINICAL TRIAL COLLABORATION WITH MERCK TO EVALUATE CO‘S NEOANTIGEN VACCINE, NEO-PV-01, IN COMBINATION WITH MERCK‘S KEYTRUDA

* NEON THERAPEUTICS SAYS COLLABORATION AGREEMENT IS BETWEEN CO AND MERCK, THROUGH A SUBSIDIARY; ADDITIONAL DETAILS WERE NOT DISCLOSED.

* NEON THERAPEUTICS - CO, MERCK TO WORK ON PHASE 1B TRIAL EXAMINING SAFETY, PRELIMINARY EFFICACY OF NEO-PV-01 COMBINED WITH KEYTRUDA, AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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