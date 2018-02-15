FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
瑞士市场报道
February 15, 2018 / 7:10 AM / a day ago

BRIEF-Nestle CEO Expects Issues Affecting Growth In Q4 To Be Transitory, Expects Improvement In 2018‍​

1 分钟阅读

Feb 15 (Reuters) - Nestle Sa:

* CEO SAYS EXPECTS ISSUES AFFECTING GROWTH IN Q4 TO BE TRANSITORY, EXPECTS IMPROVEMENT IN 2018‍​

* CEO SAYS IT‘S PRUDENT AT THIS STAGE TO LEAVE WIDER BAND FOR GROWTH FORECAST FOR THE YEAR, WILL NARROW IT DOWN AS YEAR PROGRESSES

* CEO SAYS FOCUS OF PORTFOLIO MANAGEMENT THIS YEAR ON SMALL TO MID-SIZED DEALS, BUT DOES NOT RULE OUT BIGGER DEALS

* CEO SAYS EXPECTS VOLUME GROWTH TO AGAIN BE THE DRIVER THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below