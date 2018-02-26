FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 26, 2018 / 1:40 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-NeutriSci And Lexaria Bioscience Enter Global Licensing Agreement

1 分钟阅读

Feb 26 (Reuters) - Lexaria Bioscience Corp:

* NEUTRISCI AND LEXARIA BIOSCIENCE ENTER GLOBAL LICENSING AGREEMENT

* NEUTRISCI INTERNATIONAL INC - ‍CO, LEXARIA BIOSCIENCE REVISED THEIR JV AGREEMENT SUCH THAT CO NOW OWNS 100 PERCENT OF AMBARII TRADE CORPORATION​

* NEUTRISCI INTERNATIONAL - NEUTRISCI WILL CONTINUE DEVELOPMENT AND SALES OF CO‘S PROPRIETARY SUBLINGUAL MOUTH-MELT CONSUMER PRODUCTS

* NEUTRISCI - LEXARIA HAS GRANTED TO NEUTRISCI, AN INTELLECTUAL PROPERTY LICENSE AND SUPPLY AGREEMENT FOR MANUFACTURING, SALE OF CBD BASED PRODUCTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below