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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 12:19 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-New Media Announces Qtrly Total Revenues Of $394.4 Million, An Increase Of 18.2%

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - New Media Investment Group Inc:

* NEW MEDIA ANNOUNCES STRONG FOURTH QUARTER & FULL YEAR 2017 RESULTS, DIVIDEND OF $0.37 PER COMMON SHARE AND THE ANTICIPATED ACQUISITION OF THE EUGENE, OREGON REGISTER-GUARD FOR $14.25 MILLION

* NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC - QTRLY TOTAL REVENUES OF $394.4 MILLION, AN INCREASE OF 18.2% TO PRIOR YEAR ON A REPORTED BASIS

* NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.50‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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