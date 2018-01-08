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BRIEF-New York & Company Inc Comments On Holiday Performance And Fourth Quarter Outlook
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#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 11:56 AM / a day ago

BRIEF-New York & Company Inc Comments On Holiday Performance And Fourth Quarter Outlook

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - New York & Company Inc:

* NEW YORK & COMPANY, INC. COMMENTS ON HOLIDAY PERFORMANCE AND FOURTH QUARTER OUTLOOK

* NEW YORK & COMPANY - CONTINUES TO EXPECT COMPARABLE STORE SALES FOR Q4 TO BE UP IN LOW SINGLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE

* NEW YORK & COMPANY INC - Q4 OPERATING INCOME CONTINUES TO BE EXPECTED IN RANGE OF $2 MILLION - $4 MILLION

* NEW YORK & COMPANY - COMPARABLE STORE SALES FOR NINE-WEEK PERIOD ENDED DEC 30, 2017 INCREASED ABOUT 3% AS COMPARED TO PRIOR YEAR PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

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