BRIEF-Newfield Exploration Reports Q4 Earnings Per Share $0.47

Feb 20 (Reuters) - Newfield Exploration Co:
* NEWFIELD EXPLORATION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* NEWFIELD EXPLORATION - PRODUCTION IN CHINA RESUMED IN EARLY 2018 WITH A LIFTING PLANNED FOR Q1
* IN 2018, EXPECTS TO CONTINUE TO RUN A SINGLE RIG AND GROW PRODUCTION ABOUT 7 PERCENT YEAR-OVER-YEAR
* NEWFIELD EXPLORATION - FY EARNINGS IMPACTED BY ONE TIME TAX BENEFITS $61 MILLION, OR $0.30/SHARE, ON TAX ACT REPEAL OF AMT, REFUNDABLE AMT TAX CREDITS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.62, REVENUE VIEW $496.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: