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January 24, 2018 / 3:17 PM / 更新于 6 hours ago

BRIEF-Newstrike Agreed With CanniMed To Terminate Previously Announced Agreement, Dated Nov 17

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Newstrike Resources Ltd:

* NEWSTRIKE TO RECEIVE $14.1 MILLION AND STRENGTHEN BALANCE SHEET WITH DEBT CONVERSION FOLLOWING TERMINATION OF ARRANGEMENT AGREEMENT

* NEWSTRIKE RESOURCES - ‍CANNIMED AGREES TO EXERCISE ALL WARRANTS AND FULLY CONVERT SECURED DEBENTURE IN ADDITION TO PAYMENT OF $9.5 MILLION BREAK FEE​

* NEWSTRIKE RESOURCES - AGREED WITH CANNIMED THERAPEUTICS TO TERMINATE PREVIOUSLY ANNOUNCED ARRANGEMENT AGREEMENT, DATED NOV 17, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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