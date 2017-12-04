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#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 上午11点15分 / 1 天前

BRIEF-NHI Announces $35.1 Mln Acquisition of Tulsa Assisted Living Community

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - National Health Investors Inc:

* NHI ANNOUNCES $35.1 MILLION ACQUISITION OF TULSA, OK INDEPENDENT LIVING AND ASSISTED LIVING COMMUNITY

* NATIONAL HEALTH INVESTORS - ‍ ACQUIRED COUNTRY CLUB OF WOODLAND HILLS, A 200-UNIT INDEPENDENT LIVING AND ASSISTED LIVING COMMUNITY IN TULSA, OKLAHOMA​

* NATIONAL HEALTH INVESTORS INC - ‍ACQUISITION WAS FUNDED WITH A DRAW ON NHI‘S REVOLVING CREDIT FACILITY​

* NATIONAL HEALTH INVESTORS INC - ‍FACILITY WILL BE LEASED TO NHI‘S CURRENT TENANT, DISCOVERY SENIOR LIVING, FOR A TERM OF 15 YEARS, WITH RENEWAL OPTIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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