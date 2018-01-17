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January 17, 2018 / 12:51 PM / a day ago

BRIEF-Noble Corp Says Preliminary Unaudited Operating Revenue For 3 Months Ended Dec 31, 2017 Is $328 Mln To $330 Mln

1 分钟阅读

Jan 17 (Reuters) - Noble Corporation Plc:

* NOBLE CORPORATION PLC SAYS PRELIMINARY UNAUDITED OPERATING REVENUE FOR 3 MONTHS ENDED DEC 31, 2017 IS $328 MILLION TO $330 MILLION - SEC FILING

* NOBLE CORP - EXPECTS TO TAKE IMPAIRMENT CHARGE RELATED TO RIGS, RELATED CAPITAL SPARES FOR 3 MONTHS ENDED DEC. 31 OF $94 MILLION - $96 MILLION

* NOBLE CORP - OPERATING. REVENUE FOR PERIOD ENDED DEC. 31, INCLUDES ONE-TIME ABOUT $25 MILLION PAYMENT FROM ROYAL DUTCH SHELL

* NOBLE CORPORATION PLC SAYS PRELIMINARY UNAUDITED CAPITAL EXPENDITURES $35 MILLION - $37 MILLION FOR THREE MONTHS ENDED DEC 31, 2017 Source text: (bit.ly/2EOO3G7) Further company coverage:

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