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公司新闻(英文)
February 15, 2018 / 1:51 PM / a day ago

BRIEF-Noble Energy Announces $750 Mln Share Repurchase Program

1 分钟阅读

Feb 15 (Reuters) - Noble Energy Inc:

* NOBLE ENERGY ANNOUNCES $750 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM

* NOBLE ENERGY - ‍IN ADDITION, CO HAS EXECUTED AGREEMENT TO SELL ITS DEEPWATER GULF OF MEXICO ASSETS TO FIELDWOOD ENERGY LLC FOR TOTAL VALUE OF $710 MILLION​

* NOBLE ENERGY INC - BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED A $750 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM DURING PERIOD OF 2018 THROUGH 2020

* NOBLE ENERGY INC - ‍CASH PROCEEDS INCLUDED IN U.S. GULF OF MEXICO DIVESTMENT TRANSACTION WAS $480 MILLION​

* NOBLE ENERGY - CUMULATIVE CONTINGENT PAYMENT OF UP TO $100 MILLION IS PAYABLE TO CO FROM CLOSING OF TRANSACTION THROUGH 2022 END Source text for Eikon: Further company coverage:

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