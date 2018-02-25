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公司新闻(英文)
February 25, 2018 / 12:34 PM / a day ago

BRIEF-Nokia To Buy Home Wi-Fi Firm Unium

1 分钟阅读

Feb 25 (Reuters) - Nokia Oyj:

* NOKIA TO BOLSTER HOME WI-FI PORTFOLIO WITH ACQUISITION OF UNIUM

* SAYS ‍PLANNED PURCHASE OF PRIVATELY HELD UNIUM EXPECTED TO CLOSE IN Q1 2018​

* SAYS ‍UNIUM, A US-BASED SOFTWARE COMPANY, SPECIALIZES IN SOLVING COMPLEX WIRELESS NETWORKING PROBLEMS FOR USE IN MISSION-CRITICAL AND RESIDENTIAL WI-FI APPLICATIONS​

* SAYS ACQUISITION STRENGTHENS NOKIA‘S END-TO-END, WHOLE-HOME WI-FI SOLUTION AND SUPPORTS NOKIA‘S STRATEGIC OBJECTIVE OF SOLVING WI-FI PROBLEMS IN THE HOME Source text for Eikon: Further company coverage: (Helsinki Newsroom)

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