FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 26, 2018 / 1:55 PM / 3 days ago

BRIEF-North American Palladium Produced 201,592 Oz in 2017

1 分钟阅读

Jan 26 (Reuters) - North American Palladium Ltd:

* NORTH AMERICAN PALLADIUM SURPASSES 2017 PRODUCTION ESTIMATES AND ANNOUNCES 2018 GUIDANCE AND THE FOURTH QUARTER 2017 RELEASE DATE

* NORTH AMERICAN PALLADIUM LTD - ‍IN 2017, COMPANY PRODUCED A TOTAL OF 201,592 OUNCES OF PAYABLE PALLADIUM​

* NORTH AMERICAN PALLADIUM LTD - ‍IN 2018, COMPANY EXPECTS PRODUCTION OF BETWEEN 230,000-240,000 OUNCES OF PAYABLE PALLADIUM​

* NORTH AMERICAN PALLADIUM - ‍INITIAL PRE-STRIPPING OF ROBY PIT THAT WAS TO BEGIN IN LATTER PART OF 2018 TO BE DEFERRED PENDING FINAL PRODUCTION DECISION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below