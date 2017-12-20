FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Northern Oil And Gas, Inc. Provides Fourth Quarter Update
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
时事要闻
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
中国财经
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 20, 2017 / 12:30 PM / 6 days ago

BRIEF-Northern Oil And Gas, Inc. Provides Fourth Quarter Update

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Northern Oil And Gas Inc:

* NORTHERN OIL AND GAS, INC. PROVIDES FOURTH QUARTER UPDATE, PROVIDES PRELIMINARY 2018 PRODUCTION AND CAPITAL EXPENDITURE ESTIMATES, AND ANNOUNCES CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS

* NORTHERN OIL AND GAS INC - FOR Q4, NOW EXPECTING AVERAGE DAILY PRODUCTION TO INCREASE BY 4% TO 6% OVER Q3 2017

* NORTHERN OIL AND GAS INC - 2018 ANNUAL PRELIMINARY PRODUCTION IS EXPECTED TO INCREASE BY 10% TO 14% WHEN COMPARED TO 2017

* NORTHERN OIL AND GAS INC - BOARD HAS APPROVED A PRELIMINARY 2018 CAPITAL BUDGET OF UP TO $176 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below