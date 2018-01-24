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January 24, 2018 / 11:33 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Northfield Bancorp Announces Fourth Quarter And Year End 2017 Results

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Northfield Bancorp Inc:

* NORTHFIELD BANCORP, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.04

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NORTHFIELD BANCORP-DUE TO TAX RATE, IN Q4 RECORDED ADJUSTMENT OF $10.5 MILLION TO REDUCE ITS NET DEFERRED TAX ASSETS, RELATED CHARGE TO INCOME TAX EXPENSE

* NORTHFIELD BANCORP- QTRLY NET INTEREST INCOME AFTER PROVISION FOR LOAN LOSSES $27.9 MILLION VERSUS $26.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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