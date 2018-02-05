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February 5, 2018 / 2:16 PM / in a day

BRIEF-Norwegian Cruise Line CFO Would Be Leaving Co

1 分钟阅读

Feb 5 (Reuters) - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd :

* NORWEGIAN CRUISE LINE - ON JAN 30, CFO WENDY BECK ANNOUNCED SHE WOULD BE LEAVING CO TO PURSUE OTHER CAREER OPPORTUNITIES

* NORWEGIAN CRUISE LINE - BECK AGREED TO PROVIDE CONSULTING SERVICES TO CO FOR 2 YEARS FOLLOWING SUCCESSION DATE

* NORWEGIAN CRUISE LINE - BECK WILL RECEIVE $2 MILLION, PAID IN SIX EQUAL QUARTERLY INSTALLMENTS THROUGH DECEMBER 30, 2019, FOR HER CONSULTING SERVICES.

* NORWEGIAN CRUISE LINE SAYS ‍BECK AGREED TO CONTINUE AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO THROUGH SEPT 30, 2018 - SEC FILING​ Source text: (bit.ly/2EG8ruk) Further company coverage:

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