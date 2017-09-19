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BRIEF-Novae says PRA, FCA unconditionally approve AXIS Capital offer for co
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#公司新闻(英文)
2017年9月19日 / 下午1点39分 / 1 个月前

BRIEF-Novae says PRA, FCA unconditionally approve AXIS Capital offer for co

1 分钟阅读

Sept 19 (Reuters) - Novae Group Plc

* ‍PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY AND FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY HAVE BOTH GIVEN NOTICE OF THEIR UNCONDITIONAL APPROVAL OF ACQUISITION BY AXIS​

* ‍LLOYD‘S OF LONDON HAS GIVEN ITS CONSENT IN WRITING TO ACQUISITION BY AXIS​

* BERMUDA MONETARY AUTHORITY HAS GIVEN WRITTEN NOTICE THAT IT HAS NO OBJECTION TO ACQUISITION

* ACQUISITION IS CURRENTLY BEING REVIEWED BY EUROPEAN COMMISSION UNDER SIMPLIFIED PROCEDURE

* SCHEME ALSO REQUIRES SANCTION OF COURT AT COURT HEARING, WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN Q4 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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