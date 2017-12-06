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BRIEF-Novartis Says Premenopausal Women Taking Kisqali Benefited For Longer Time Until Health-Related QOL Deterioration
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2017年12月6日 / 晚上7点30分 / 更新于 15 小时前

BRIEF-Novartis Says Premenopausal Women Taking Kisqali Benefited For Longer Time Until Health-Related QOL Deterioration

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Novartis Ag:

* NOVARTIS KISQALI IS FIRST AND ONLY CDK4/6 INHIBITOR TO SHOW SUPERIOR MEDIAN PFS COMPARED TO ORAL ENDOCRINE THERAPY AS FIRST-LINE TREATMENT IN A PROSPECTIVE, RANDOMIZED PHASE III TRIAL DEDICATED TO PREMENOPAUSAL WOMEN WITH HR+/HER2- ADVANCED BREAST CANCER

* NOVARTIS - PREMENOPAUSAL WOMEN TAKING KISQALI BENEFITED FOR LONGER TIME UNTIL HEALTH-RELATED QOL DETERIORATION VERSUS THOSE TAKING ENDOCRINE THERAPY ALONE

* NOVARTIS - WOMEN TAKING KISQALI ALSO HAD A “CLINICALLY MEANINGFUL” IMPROVEMENT IN PAIN SYMPTOMS AS EARLY AS EIGHT WEEKS

* NOVARTIS - NO NEW SAFETY SIGNALS WERE OBSERVED IN MONALEESA-7 TRIAL

* NOVARTIS AG - COMBINATION TREATMENT WITH KISQALI WAS WELL TOLERATED WITH A DISCONTINUATION RATE DUE TO ADVERSE EVENTS OF 3.6% Source text for Eikon: Further company coverage:

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