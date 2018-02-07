BRIEF-‍NQ Mobile Releases A Letter To Shareholders From Chairman

Feb 7 (Reuters) - NQ Mobile Inc:
* NQ MOBILE INC. RELEASES A LETTER TO SHAREHOLDERS FROM CHAIRMAN OF BOARD
* NQ MOBILE INC - DIVESTMENT AND SALES PROCESS OF CERTAIN BUSINESSES “TOOK MUCH LONGER THAN ANTICIPATED”
* NQ MOBILE INC - ADJUSTMENTS IN ULTIMATE DIVESTMENT AND SALES PATH LED TO SHAREHOLDERS’ UNCERTAINTIES AND CONCERNS
* NQ MOBILE INC - BETWEEN SEPTEMBER 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2017, RECEIVED APPROXIMATELY $220 MILLION MORE IN CASH FROM TONGFANG
* NQ MOBILE INC - EXPECT TO COMMERCIALLY LAUNCH SMART RIDE BUSINESS IN SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage: