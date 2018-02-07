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February 7, 2018 / 2:09 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-‍NQ Mobile Releases A Letter To Shareholders From Chairman

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - NQ Mobile Inc:

* ‍NQ MOBILE INC. RELEASES A LETTER TO SHAREHOLDERS FROM CHAIRMAN OF BOARD​

* NQ MOBILE INC - ‍DIVESTMENT AND SALES PROCESS OF CERTAIN BUSINESSES “TOOK MUCH LONGER THAN ANTICIPATED​”

* NQ MOBILE INC - ADJUSTMENTS IN ULTIMATE DIVESTMENT AND SALES PATH LED TO SHAREHOLDERS’ UNCERTAINTIES AND CONCERNS​

* NQ MOBILE INC - ‍BETWEEN SEPTEMBER 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2017, RECEIVED APPROXIMATELY $220 MILLION MORE IN CASH FROM TONGFANG​

* NQ MOBILE INC - ‍EXPECT TO COMMERCIALLY LAUNCH SMART RIDE BUSINESS IN SUMMER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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