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February 7, 2018 / 12:14 PM / in a day

BRIEF-NRG Yield Enters Into Binding Agreements With NRG Energy

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - Nrg Energy Inc:

* NRG YIELD INC - BINDING AGREEMENTS WITH NRG ENERGY TO ACQUIRE BOTH 154 MW BUCKTHORN SOLAR PROJECT AND 527 MW CARLSBAD ENERGY CENTER

* NRG YIELD INC - GIP ACQUIRES NRG‘S RENEWABLES PLATFORM, INCLUDING 6.4 GW OF BACKLOG AND DEVELOPMENT PIPELINE

* NRG YIELD INC - ACQUIRING BOTH 154 MW BUCKTHORN SOLAR PROJECT AND 527 MW CARLSBAD ENERGY CENTER FOR A COMBINED $407 MILLION IN TOTAL CONSIDERATION

* NRG YIELD INC - ACQUIRING BOTH 154 MW BUCKTHORN SOLAR PROJECT AND 527 MW CARLSBAD ENERGY CENTER WITH ANNUAL EXPECTED CAFD OF $44 MILLION BEGINNING IN 2019

* NRG - GIP ENTERED INTO AGREEMENT WITH NRG TO ACQUIRE NRG‘S FULL OWNERSHIP INTEREST IN NRG YIELD AND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT, OPERATIONS PLATFORM Source text for Eikon: Further company coverage:

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