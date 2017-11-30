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BRIEF-NTN Buzztime Inc Enters Into Amended And Restated Loan And Security Agreement With East West Bank
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#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 下午1点49分 / 更新于 18 小时前

BRIEF-NTN Buzztime Inc Enters Into Amended And Restated Loan And Security Agreement With East West Bank

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Ntn Buzztime Inc:

* NTN BUZZTIME INC - ‍ON NOV 29, CO ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED LOAN AND SECURITY AGREEMENT WITH EAST WEST BANK - SEC FILING​

* NTN BUZZTIME INC - ‍AMENDED & RESTATED LOAN AGREEMENT AMENDS AND RESTATES LOAN AND SECURITY AGREEMENT ENTERED INTO WITH EWB DATED AS OF APRIL 14, 2015​

* NTN BUZZTIME-WILL BE REQUIRED TO MAKE PAYMENTS ON LOAN ON LAST CALENDAR DAY OF EACH MONTH FROM DEC 31, THROUGH ITS MATURITY DATE, NOV 29, 2020‍​

* NTN BUZZTIME- AS PER TERMS OF AMENDMENT ‍EWB TO LOAN CO $4.5 MILLION AS ONE-TIME 36-MONTH TERM LOAN Source text : (bit.ly/2ArfwPS) Further company coverage:

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