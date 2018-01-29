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January 29, 2018 / 1:15 PM / a day ago

BRIEF-Nutrien Announces Agreement To Purchase Agrichem

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Nutrien Ltd:

* NUTRIEN ANNOUNCES AGREEMENT TO PURCHASE AGRICHEM, A LEADING BRAZILIAN SPECIALTY PLANT NUTRITION COMPANY

* NUTRIEN LTD - ‍AGRICHEM IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN 2018​

* NUTRIEN LTD - ‍AGRICHEM IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN 2018, WITH TOTAL ANNUAL HISTORIC NET SALES OF OVER $55 MILLION​

* NUTRIEN LTD - ‍REMAINING 20 PERCENT OF BUSINESS WILL BE ACQUIRED IN 2019, BASED ON 2018 EBITDA LEVELS​

* NUTRIEN LTD - DEAL TO BE MADE IN 2 TRANCHES, WITH 80 PERCENT OF AGRICHEM BUSINESS TO BE ACQUIRED IN COMING MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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