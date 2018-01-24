BRIEF-Nuuvera Signs Letter Of Intent To Acquire Gmp-Certified Lab In Spain

Jan 24 (Reuters) - Nuuvera Inc:
* NUUVERA SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE GMP-CERTIFIED LAB IN SPAIN
* NUUVERA INC - ALSO SIGNED AN LOI WITH CANAMO Y FIBRA NATURALES, S.L. (“CAFINA”), BASED IN ALICANTE
* NUUVERA - SIGNED LOI WITH MEDALCHEMY S.L. TO ACQUIRE MAJORITY INTEREST IN ITS FULLY-LICENSED, GMP CERTIFIED LABORATORY LOCATED IN ALICANTE, SPAIN
* NUUVERA - TO ACQUIRE A 30% INTEREST IN CAFINA, INTENDS TO PURCHASE CULTIVATED CANNABIS PRODUCTS FROM COMPANY AND HEMP TO BE USED IN CBD EXTRACTION
* NUUVERA - CO, CAFINA TO ALSO ENTER A JV AGREEMENT, WHEREBY CAFINA WILL HAVE A MINORITY INTEREST IN NUUVERA‘S SUBSIDIARY THAT CONTROLS MEDALCHEMY
* NUUVERA INC - NUUVERA EXPECTS TO ANNOUNCE A FINAL AGREEMENT WITH BOTH PARTIES IN VERY NEAR FUTURE Source text for Eikon: Further company coverage: