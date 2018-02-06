BRIEF-Oaktree Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.21

Feb 6 (Reuters) - Oaktree Capital Group Llc:
* OAKTREE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* ASSETS UNDER MANAGEMENT WERE $100.2 BILLION, UP 1% FOR QUARTER
* EXCLUDING IMPACT OF TAX ACT, QTRLY ADJUSTED NET INCOME PER CLASS A UNIT WAS $0.72
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.53, REVENUE VIEW $286.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* OAKTREE CAPITAL-Q4, FY RESULTS REFLECT ESTIMATED IMPACT FROM TCJA,REDUCING GAAP NET INCOME,ADJUSTED NET INCOME ATTRIBUTABLE TO OAKTREE CAPITAL OF $33.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: