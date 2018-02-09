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February 9, 2018 / 1:09 PM / a day ago

BRIEF-Oaktree Strategic Income Qtrly ‍net Investment Income Of $4.5 Mln

1 分钟阅读

Feb 9 (Reuters) - Oaktree Strategic Income Corporation :

* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION ANNOUNCES FIRST FISCAL QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION - QTRLY ‍NET INVESTMENT INCOME OF $4.5 MILLION, OR $0.15 PER SHARE​

* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION - QTRLY ‍TOTAL INVESTMENT INCOME OF $10.7 MILLION, OR $0.36 PER SHARE​

* OAKTREE STRATEGIC INCOME CORPORATION - ‍NET ASSET VALUE PER SHARE AS OF DECEMBER 31, 2017 OF $9.84​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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