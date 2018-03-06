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瑞士市场报道
March 6, 2018 / 5:46 AM / a day ago

BRIEF-OC Oerlikon FY Result From Continuing Operations Up 78.0 Pct At CHF 146 Million

1 分钟阅读

March 6 (Reuters) - OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON :

* FY GROUP RESULT FROM CONTINUING OPERATIONS UP 78.0 % TO CHF 146 MILLION

* RAISING DIVIDEND PAYOUT TO CHF 0.35 PER SHARE

* FY ORDER INTAKE INCREASED YEAR-ON-YEAR BY 24.5 % TO CHF 3,005 MILLION

* FY SALES WERE 22.1 % HIGHER YEAR-ON-YEAR AT CHF 2,847 MILLION

* FY EBITDA INCREASED 24.3 % TO CHF 415 MILLION

* EBIT FOR 2017 WAS CHF 219 MILLION, OR 7.7 % OF GROUP SALES

* FY NET INCOME TOTALED CHF 152 MILLION IN 2017, OR EARNINGS PER SHARE OF CHF 0.44

* EXPECTS ORDER INTAKE TO INCREASE UP TO CHF 3.4 BILLION AND SALES TO AROUND CHF 3.2 BILLION FOR 2018

* SEES FY 2018 IMPROVED EBITDA MARGIN, AFTER OFFSETTING INVESTMENTS, OF AROUND 15 % Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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