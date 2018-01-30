BRIEF-Oceanic Announces Memorandum Of Understanding With Sinosteel Mecc

Jan 30 (Reuters) - Oceanic Iron Ore Corp:
* OCEANIC ANNOUNCES MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH SINOSTEEL MECC
* OCEANIC IRON ORE CORP -MOU FORMALIZES UNDERSTANDING, INTENTIONS OF PARTIES IN RESPECT OF COOPERATION FOCUSED ON CO‘S HOPES ADVANCE PROJECT DEVELOPMENT
* MOU IS A NON-BINDING AGREEMENT THAT BOTH CO AND SINOSTEEL MECC INTEND TO EVOLVE TO BINDING PROJECT FINANCING ARRANGEMENTS
* SINOSTEEL MECC INTENDS TO ASSIST IN ARRANGEMENT OF A FUTURE EQUITY INVESTMENT, OFF-TAKE AND PROJECT FINANCING Source text for Eikon: Further company coverage: