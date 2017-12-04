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BRIEF-Ocwen Agrees To Settle Previously Disclosed Opt-Out Securities Fraud Action
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#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 上午11点20分 / 1 天前

BRIEF-Ocwen Agrees To Settle Previously Disclosed Opt-Out Securities Fraud Action

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Ocwen Financial Corp:

* OCWEN FINANCIAL CORP - ‍ REACHED AN AGREEMENT IN PRINCIPLE TO SETTLE PREVIOUSLY DISCLOSED OPT-OUT SECURITIES FRAUD ACTION - SEC FILING

* OCWEN FINANCIAL CORP - ‍ SETTLEMENT RELATED TO OPT-OUT SECURITIES FRAUD ACTION WILL INCLUDE AN AGGREGATE CASH PAYMENT BY COMPANY OF $36 MILLION​

* OCWEN FINANCIAL CORP - ‍ PRESIDING COURT POSTPONED TRIAL DATE TO ALLOW FINALIZATION OF SETTLEMENT RELATED TO OPT-OUT SECURITIES FRAUD ACTION​ Source: (bit.ly/2BI1oQ3) Further company coverage:

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