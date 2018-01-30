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January 30, 2018 / 10:17 PM / in 17 hours

BRIEF-Oil States Extends Senior Secured Revolving Credit Facility

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Oil States International Inc:

* OIL STATES AMENDS AND EXTENDS ITS SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY

* OIL STATES INTERNATIONAL INC - TOTAL LENDER COMMITMENTS UNDER AMENDED REVOLVING CREDIT FACILITY ARE $350 MILLION

* OIL STATES INTERNATIONAL INC - AMENDED REVOLVING CREDIT FACILITY CAN BE INCREASED UP TO AN INCREMENTAL $150 MILLION

* OIL STATES INTERNATIONAL INC - MATURITY DATE OF AMENDED CREDIT AGREEMENT HAS BEEN EXTENDED TO JANUARY 30, 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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