FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Old National Bancorp Says To Revalue Deferred Tax Assets After U.S. Tax Reform
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
深度分析
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
财经视点
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 6:48 PM / 3 days ago

BRIEF-Old National Bancorp Says To Revalue Deferred Tax Assets After U.S. Tax Reform

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - Old National Bancorp:

* OLD NATIONAL BANCORP SAYS HAS CONCLUDED THAT U.S. TAX REFORM WILL CAUSE CO‘S DEFERRED TAX ASSETS TO BE REVALUED - SEC FILING

* OLD NATIONAL BANCORP - ESTIMATED Q4 EARNINGS IMPACT WOULD BE APPROXIMATELY A LOSS OF $0.28 PER SHARE

* OLD NATIONAL BANCORP - ESTIMATED THAT VALUE OF DEFERRED TAX ASSET TO BE REDUCED BY ABOUT $41 MILLION, LESS THE AMOUNT OF TAX DEFERRAL UTILIZED IN Q4

* OLD NATIONAL BANCORP - ESTIMATED Q4 TANGIBLE BOOK VALUE IMPACT WOULD BE APPROXIMATELY A LOSS OF $0.27 PER SHARE

* OLD NATIONAL BANCORP - CO DOES NOT ANTICIPATE FUTURE CASH EXPENDITURES AS A RESULT OF THE REDUCTION TO THE DEFERRED TAX ASSET Source text : ( bit.ly/2Blp9wH ) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below