BRIEF-Ollie's Bargain Outlet Holdings Strong Holiday Sales

Jan 5 (Reuters) - Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc :
* - SEES 2018 FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 3, 2018 COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 2.8 PCT
* OLLIE‘S BARGAIN OUTLET HOLDINGS - FOR 9-WEEK PERIOD ENDED DEC 30, 2017, TOTAL SALES INCREASED 19.4PCT, WITH COMPARABLE STORE SALES INCREASE OF 3.9PCT
* - SEES TOTAL NET SALES OF APPROXIMATELY $1.070 BILLION FOR FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 3, 2018
* - SEES FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 3, 2018 COMPARABLE STORE SALES GROWTH OF APPROXIMATELY 2.8PCT
* - JOHN SWYGERT HAS BEEN PROMOTED TO EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER
* - SEES FOR FISCAL YEAR ENDING FEB 3, 2018 NET INCOME PER DILUTED SHARE (GAAP) OF APPROXIMATELY $1.38
* - JAY STASZ HAS BEEN PROMOTED TO SENIOR VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER
* OLLIE’S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. REPORTS STRONG HOLIDAY SALES AND RAISES FULL YEAR OUTLOOK
* SEES FOR FISCAL YEAR ENDING FEB 3, 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF ABOUT $1.23
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.21, REVENUE VIEW $1.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: