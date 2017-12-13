FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Olympic Steel Increases And Extends Asset Based Credit Agreement To Support Future Growth
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 13, 2017 / 12:39 PM / a day ago

BRIEF-Olympic Steel Increases And Extends Asset Based Credit Agreement To Support Future Growth

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - Olympic Steel Inc:

* OLYMPIC STEEL INCREASES AND EXTENDS ASSET BASED CREDIT AGREEMENT TO SUPPORT FUTURE GROWTH

* OLYMPIC STEEL INC - ‍LOAN AGREEMENT INCREASED TO $400 MILLION; TERM EXTENDED TO 2022​

* OLYMPIC STEEL INC - ‍ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED FIVE-YEAR LOAN AND CREDIT AGREEMENT​

* OLYMPIC STEEL INC - NEW CREDIT AGREEMENT ALLOWS FOR LENDERS TO INCREASE COMMITMENTS UP TO A TOTAL OF $600 MILLION, SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS

* OLYMPIC STEEL INC - AMENDED AND RESTATED FACILITY INCREASES SIZE OF CREDIT FACILITY FROM $365 MILLION TO $400 MILLION​

* OLYMPIC STEEL INC - AMENDED AND RESTATED FACILITY EXTENDS MATURITY TO DEC 8, 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below