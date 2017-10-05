BRIEF-OMEROS ANNOUNCES SETTLEMENT OF INFRINGEMENT SUIT AGAINST ANDA FILER PAR

Oct 5 (Reuters) - Omeros Corp:
* OMEROS ANNOUNCES SETTLEMENT OF INFRINGEMENT SUIT AGAINST ANDA FILER PAR
* ENTERED INTO A SETTLEMENT AGREEMENT WITH PAR PHARMACEUTICAL, INC. AND ITS SUBSIDIARY RESOLVING OMEROS’ PATENT LITIGATION AGAINST PAR
* UNDER SETTLEMENT, PAR TO PAY TO CO ROYALTY OF 15% OF PAR‘S NET SALES OF ANY GENERIC VERSION OF OMIDRIA UNTIL LATEST EXPIRATION OF PATENTS
* LAST-TO-EXPIRE OF OMEROS’ ORANGE BOOK LISTED PATENTS FOR OMIDRIA EXPIRES ON OCTOBER 23, 2033
* UNLESS SUBSEQUENTLY AUTHORIZED IN SETTLEMENT AGREEMENT, PAR WILL BE PROHIBITED FROM LAUNCHING GENERIC VERSION OF OMIDRIA UNTIL APRIL 1, 2032 Source text for Eikon: Further company coverage: