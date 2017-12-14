FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Oncor And Sempra Energy Reach Settlement Agreement With Several Key Texas Stakeholders
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 10:46 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Oncor And Sempra Energy Reach Settlement Agreement With Several Key Texas Stakeholders

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Sempra Energy:

* ONCOR AND SEMPRA ENERGY REACH SETTLEMENT AGREEMENT WITH SEVERAL KEY TEXAS STAKEHOLDERS

* SEMPRA ENERGY - SETTLEMENT INCLUDES REGULATORY COMMITMENTS THAT “PRESERVE EXISTING ONCOR RING-FENCE” AND INDEPENDENCE OF ONCOR‘S BOARD

* SEMPRA ENERGY - DEAL WITH STAKEHOLDERS FOR CO‘S PENDING DEAL OF ENERGY FUTURE HOLDINGS, INCLUDING EFH‘S INDIRECT, ABOUT 80-PERCENT OWNERSHIP OF ONCOR

* SEMPRA ENERGY - SETTLEMENT ALSO INCLUDES EXTINGUISHING ALL DEBT AT ENERGY FUTURE HOLDING, ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below