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January 25, 2018 / 11:58 AM / a day ago

BRIEF-Oncor-Sempra Energy Settlement Agreement Expands To 9 Texas Stakeholders

1 分钟阅读

Jan 25 (Reuters) - Sempra Energy:

* ONCOR-SEMPRA ENERGY SETTLEMENT AGREEMENT EXPANDS TO 9 TEXAS STAKEHOLDERS

* SEMPRA ENERGY - ‍ENERGY FREEDOM COALITION OF AMERICA, NUCOR STEEL, JOINED GROUP OF SETTLING PARTIES RELATED TO CO‘S PENDING ENERGY FUTURE HOLDINGS​ DEAL

* SEMPRA ENERGY - ‍ GOLDEN SPREAD ELECTRIC COOPERATIVE ALSO JOINED GROUP OF SETTLING PARTIES RELATED TO CO‘S PENDING ENERGY FUTURE HOLDINGS​ DEAL ​

* SEMPRA ENERGY - ‍ NINE OF 10 INTERVENORS IN PROCEEDING HAVE AGREED TO ONCOR-SEMPRA ENERGY SETTLEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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