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公司新闻(英文)
March 6, 2018 / 11:52 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Oprah Winfrey Sells Some Weight Watchers Stock For Philanthropic Efforts

1 分钟阅读

March 6 (Reuters) - Weight Watchers International Inc :

* PRESS RELEASE - OPRAH WINFREY SELLS A PORTION OF WEIGHT WATCHERS STOCK FOR PHILANTHROPIC EFFORTS AND TO DIVERSIFY HER INVESTMENT PORTFOLIO

* OPRAH WINFREY SELLS A PORTION OF WEIGHT WATCHERS STOCK FOR PHILANTHROPIC EFFORTS AND TO DIVERSIFY HER INVESTMENT PORTFOLIO

* HARPO INC SAYS ‍WINFREY REMAINS A SIGNIFICANT SHAREHOLDER IN WEIGHT WATCHERS​

* HARPO INC- OPRAH WINFREY RETAINS OVER 75% OF HER HOLDINGS IN COMPANY AND WILL NOT SELL ADDITIONAL SHARES THIS YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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