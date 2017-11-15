FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Orascom Development Holding 9-month net loss narrows to CHF 30.3 million
频道
专题
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
路透精英汇
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
深度分析
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
中国财经
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
2017年11月15日 / 早上6点12分 / 1 天前

BRIEF-Orascom Development Holding 9-month net loss narrows to CHF 30.3 million

1 分钟阅读

Nov 15 (Reuters) - ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG:

* OPERATIONAL IMPROVEMENTS ACROSS ALL DESTINATIONS RESULT IN REVENUE GROWTH OF 79.5% IN LOCAL CURRENCY IN EGYPT

* 9-MONTH ‍REVENUES BACK TO GROWTH TO REACH CHF 170.8 MILLION VERSUS. CHF 169.9 MILLION IN 9M 2016​

* ‍ADJUSTED EBITDA INCREASED BY 15.8% TO CHF 16.1 MILLION IN 9M 2017​

* 9-MONTH‍ NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS REDUCED BY 50.1%, CHF 30.3 MILLION VERSUS. LOSS CHF 60.7 MILLION YEAR AGO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below