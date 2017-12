Dec 4 (Reuters) - Orex Minerals Inc:

* OREX SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE THE SAN LUIS DEL CORDERO SILVER-COPPER-ZINC PROJECT IN DURANGO, MEXICO

* OREX MINERALS INC - ‍SIGNED LOI WITH EXPLORACIONES DEL ALTIPLANO SA DE CV TO ACQUIRE 100% OF SAN LUIS DEL CORDERO PROJECT IN DURANGO, MEXICO​