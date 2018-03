March 7 (Reuters) - Oryx Petroleum Corporation Ltd:

* ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD QTRLY ‍LOSS PER SHARE $0.06​

* ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD SEES ‍2018 CAPITAL EXPENDITURE FORECAST OF $48 MILLION​

* ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD - QTRLY REVENUE $12.5 MILLION VERSUS $7.8‍​ MILLION

* ORYX PETROLEUM CORPORATION LTD - QTRLY ‍​AVERAGE WI PRODUCTION PER DAY 2,500 BBL/D VERSUS 2,000 BBL/D