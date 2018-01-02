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BRIEF-Oxford Lane Capital Says Entered Into A $42.5 Mln Repurchase Transaction With Nomura Securities International
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January 2, 2018 / 10:32 PM / 更新于 11 hours ago

BRIEF-Oxford Lane Capital Says Entered Into A $42.5 Mln Repurchase Transaction With Nomura Securities International

1 分钟阅读

Jan 2 (Reuters) - Oxford Lane Capital Corp:

* OXFORD LANE CAPITAL CORP. ANNOUNCES THAT IT HAS ENTERED INTO A $42.5 MILLION REPURCHASE TRANSACTION WITH NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC

* OXFORD LANE CAPITAL - PURSUANT TO THE MASTER REPURCHASE AGREEMENT & A TRANSACTION CONFIRMATION, CO ENTERED INTO A REPURCHASE TRANSACTION WITH NOMURA

* OXFORD LANE CAPITAL - AS PER REPURCHASE TRANSACTION, CO SOLD COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION SECURITIES TO NOMURA WITH A MARKET VALUE OF ABOUT $106.2 MILLION

* OXFORD LANE- ‍AT END OF REPO TERM, CO OBLIGATED TO REPURCHASE SECURITIES FROM NOMURA, NOMURA TO SELL SECURITIES TO CO, FOR ORIGINAL PRICE PLUS COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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