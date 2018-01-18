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January 18, 2018 / 2:57 AM / in a day

BRIEF-Oyu Tolgoi declares force majeure due to Chinese border blockade and protest

1 分钟阅读

Jan 17 (Reuters) - Turquoise Hill Resources Ltd:

* OYU TOLGOI DECLARES FORCE MAJEURE DUE TO CHINESE BORDER BLOCKADE AND PROTEST

* ‍OYU TOLGOI DECLARES FORCE MAJEURE DUE TO CHINESE BORDER BLOCKADE AND PROTEST​

* SAFE AND NORMAL MINE OPERATIONS, INCLUDING UNDERGROUND DEVELOPMENT, HAVE BEEN MAINTAINED, NO PRODUCTION IMPACT IS EXPECTED​

* OYU TOLGOI IS ACTIVELY MONITORING SITUATION AND ENGAGING WITH RELEVANT GOVERNMENT AUTHORITIES TO UNDERSTAND PROGRESS OF DISCUSSIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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