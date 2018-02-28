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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 1:14 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Pacira Pharmaceuticals Reports Q4 GAAP EPS Of $0.11

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Pacira Pharmaceuticals Inc:

* PACIRA REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.11

* Q4 REVENUE ROSE 8 PERCENT TO $79.1 MILLION

* SEES ‍ 2018 EXPAREL NET PRODUCT SALES OF $300 MILLION TO $310 MILLION​

* SEES ‍ 2018 NON-GAAP GROSS MARGINS OF 70% TO 72%​

* SEES ‍ 2018 NON-GAAP RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSE OF $50 MILLION TO $60 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.10, REVENUE VIEW $79.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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