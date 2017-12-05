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#公司新闻(英文)
2017年12月5日 / 下午1点21分 / 1 天前

BRIEF-Par Pacific Announces Offering Of Senior Secured Notes

1 分钟阅读

Dec 5 (Reuters) - Par Pacific Holdings Inc:

* PAR PACIFIC HOLDINGS ANNOUNCES OFFERING OF SENIOR SECURED NOTES

* SAYS ‍UNITS INTEND TO OFFER $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR SECURED NOTES DUE 2025 THROUGH A PRIVATE OFFERING​

* SAYS ‍IN CONNECTION WITH OFFERING, PAR PETROLEUM AND ITS UNITS EXPECT TO ENTER NEW ASSET-BASED SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY

* SAYS ‍ISSUERS INTEND TO USE PROCEEDS TO REPAY CO‘S, AND ITS UNIT‘S EXISTING INDEBTEDNESS UNDER EXISTING SECURED CREDIT FACILITIES​

* SAYS ‍PAR PETROLEUM, ITS UNITS EXPECT TO ENTER NEW ASSET-BASED SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY WITH COMMITMENTS OF $75 MILLION​

* SAYS ISSUERS ‍TO ALSO USE PROCEEDS TO REPAY FORWARD SALE AMOUNT UNDER SUPPLY AND OFFTAKE AGREEMENTS WITH J. ARON & COMPANY LLC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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