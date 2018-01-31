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January 31, 2018 / 3:18 PM / 2 days ago

BRIEF-Patriot One Announces Increase To Previously Announced Bought Deal Financing

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Patriot One Technologies Inc:

* PATRIOT ONE ANNOUNCES AN INCREASE TO THE PREVIOUSLY ANNOUNCED BOUGHT DEAL FINANCING

* PATRIOT ONE TECHNOLOGIES INC - ‍ENTERED INTO AN AMENDING AGREEMENT WITH UNDERWRITERS TO INCREASE SIZE OF PREVIOUSLY ANNOUNCED BOUGHT DEAL FINANCING​

* PATRIOT ONE TECHNOLOGIES - ‍PURSUANT TO REVISED TERMS OF OFFERING, UNDERWRITERS AGREED TO PURCHASE AGGREGATE OF 11 MILLION UNITS AT PRICE OF $2.00 PER UNIT​

* PATRIOT ONE TECHNOLOGIES-INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING FOR FUNDING ITS INTERNATIONAL EXPANSION, ACCELERATING DEPLOYMENT OF ITS TECHNOLOGY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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