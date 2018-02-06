FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 6, 2018 / 9:18 PM / in an hour

BRIEF-Paycom Software Reports Q4 GAAP Earnings Per Share $0.22

1 分钟阅读

Feb 6 (Reuters) - Paycom Software Inc:

* PAYCOM SOFTWARE, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.22

* Q4 REVENUE ROSE 30 PERCENT TO $114 MILLION

* FOR QUARTER ENDING MARCH 31, 2018, CO SEES TOTAL REVENUES IN RANGE OF $150 MILLION TO $152 MILLION

* FOR QUARTER ENDING MARCH 31, 2018, CO SEES ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $74 MILLION TO $76 MILLION

* FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES TOTAL REVENUES IN RANGE OF $541 MILLION TO $543 MILLION

* FOR YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018, CO SEES ADJUSTED EBITDA IN RANGE OF $213 MILLION TO $215 MILLION.

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24, REVENUE VIEW $113.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $150.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $542.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below