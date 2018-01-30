BRIEF-Pentair Reports Q4 GAAP EPS Of $1.11

Jan 30 (Reuters) - Pentair Plc:
* REG-PENTAIR REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.93 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AS A RESULT OF ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM LEGISLATION, CO RECORDED A PROVISIONAL TAX BENEFIT OF $85 MILLION IN Q4
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.93, REVENUE VIEW $5.08 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q1 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE AT A RANGE OF $0.81 TO $0.83
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF APPROXIMATELY $4.00
* EXPECTS TO DELIVER FULL YEAR 2018 FREE CASH FLOW OF ABOUT 100 PERCENT OF ADJUSTED NET INCOME Source text for Eikon: Further company coverage: