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BRIEF-Perceptron Enters Into New Loan Agreement For $8 Mln On-Demand Line Of Credit With Chemical Bank
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2017年12月6日 / 晚上9点16分 / 更新于 17 小时前

BRIEF-Perceptron Enters Into New Loan Agreement For $8 Mln On-Demand Line Of Credit With Chemical Bank

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Perceptron Inc:

* PERCEPTRON ENTERS INTO NEW LOAN AGREEMENT AND EXPANDS ON-DEMAND LINE OF CREDIT

* PERCEPTRON INC - ENTERED INTO A NEW LOAN AGREEMENT FOR AN $8 MILLION ON-DEMAND LINE OF CREDIT WITH CHEMICAL BANK

* PERCEPTRON INC - NEW CREDIT LINE PROVIDES INCREASED BORROWING CAPACITY, WHICH WILL ALLOW FOR GREATER STRATEGIC AND OPERATIONAL FLEXIBILITY

* PERCEPTRON INC - NEW LOAN AGREEMENT REPLACES CO‘S PREVIOUS $6 MILLION LINE OF CREDIT WITH COMERICA BANK Source text for Eikon: Further company coverage:

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